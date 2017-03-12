أبو تريكة يظهر في الاستوديو التحليلي لمباراة ديبورتيفو لاكورونيا وبرشلونة

ظهر نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة للمرة الأولى منذ وفاة والده الذي توفي نهاية الشهر الماضي.

وتواجد محمد أبو تريكة في الاستوديو التحليلي الخاص بقنوات بين سبورتس لتحليل مباراة ديبورتيفو لاكورونيا وبرشلونة في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني “الليجا”.

وتواجد أبو تريكة في الاستوديو رفقة يوسف شيبو وخالد ياسين مقدم الاستوديو.

ولم يتمكن أبو تريكة من العودة إلى القاهرة عقب وفاة والده لوضعه على قوائم ترقب الوصول بعد وضع إسمه ضمن قوائم الإرهابيين.

