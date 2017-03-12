ميسي وسواريز يقودان هجوم برشلونة أمام ديبورتيفو لاكورونيا

إنريكي يعلن تشكيل برشلونة أمام ديبورتيفو لاكورونيا

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

وشهد تشكيل الفريق الكتالوني بعض التتغييرات حيث تواجد كلا من دينيس سواريز واندريه جوميز وأردا توران بدلا من راكيتيتش وإنييستا ونيمار.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى : شتيجن

خط الدفاع : روبيرتو – بيكيه – ماسكيرانو – ألبا

خط الوسط : بوسكيتس – أندريه جوميز – دينيس سواريز – أردا توران

خط الهجوم : ميسي – سواريز.