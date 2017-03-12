تعرف على تشكيل الزمالك أمام رينجزر

باولو يقود هجوم الزمالك أمام رينجرز

أعلن محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل ضيفه رينجرز النيجيري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوي أبطال أفريقيا.

وفضل حلمي إجراء بعض التغييرات على تشكيل الفريق الأبيض حيث دفع بأحمد أبو الفتوح في مركز الظهير الأيسر وحسام باولو بدلا من باسم مرسي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع : أسامة إبراهيم – علي جبر – إسلام جمال – أحمد أبو الفتوح

خط الوسط : طار ق حامد – محمد إبراهيم – أيمن حفني – مصطفى فتحي

حط الهجوم : ستانلي – حسام باولو.