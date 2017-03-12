رسميا.. أبو تريكة أعظم لاعب في إفريقيا

شبكة espn تختار أبو تريكة أعظم لاعب في إفريقيا

توج نجم الكرة المصرية ولاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة بجائزة أعظم لاعب في إفريقيا وذلك من خلال الاستفتاء الذي أجرته شبكة “espn” تضمن أساطير الكرة المصرية.

وحل أبو تريكة في المركز الأول خلال هذا الاستفتاء الذي أجرته الشبكة متفوقا على كلا من الإيفواريين ديدييه دروجبا ، ويايا تراوري والليبري جورج وايا والنيجيريين نوانكو كانو وأوكوشا والغاني مايكل إيسيان.

وحصل أبو تريكة على نسبة تصويت 86% حيث طرحت الشبكة هذا الاستفتاء بمناسبة عيد ميلاد الأسطورة صامويل إيتو.