ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الزمالك ورينجزر

الزمالك يضع قدماً في دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا

وضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قدماً في دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزاً ساحقاً على حساب ضيفه رينجرز النيجيري .

وحقق نادي الزمالك فوزاً كبيراً على حساب رينجرز النيجيري بأربعة اهداف مقابل هدف في مباراة ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال والتي أقيمت على ملعب السلام .

الزمالك يضرب رينجرز النيجيري برباعية

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف، احرزهما ستانلي وحسام باولو وأيمن حفني في الدقائق 8 و 28 و 34 .

وفي الشوط الثاني، واصل الزمالك تفوقه، حيث أحرز الهدف الرابع عن طريق ستانلي من ضربة جزاء في الدقيقة 53، قبل أن يحرز رينجرز أول أهدافه في الدقيقة 82 عن طريق بوبي، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك 4 – 1 .

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك ورينجرز في نيجيريا يوم 19 مارس الجاري .