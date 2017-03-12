بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ورينجزر اليوم الأحد 12-3-2017 في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر الزمالك ورينجرز اليوم الأحد

يخوض الزمالك اختبارا قويا وذلك عندما يستقبل على ملعبه إينوجو رينجرز النيجيري اليوم الأحد 12-3-2107 في دوري أبطال أفريقيا.

ويحتضن ستاد “السلام” المواجهة القوية والمرتقية والتي ستجمع بين الزمالك ورينجرز النيجيري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ورينجرز في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة – السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة الزمالك ورينجرز

ويدخل أبناء ميت قبة هذا اللقاء باحثين عن فوز عريض قبل مباراة الإياب التي ستقام في نيجيريا ، لضمان وضع قدم ونصف في الدور المقبل مدعموين بجماهيرهم التي عادت مرة أخرى لمؤارزة الرفيق بعد موافقة الأمن على حضور 5 ألاف متفرج لهذه المباراة.

ويخوض الزمالك هذه المباراة تحت ضغوط كبيرة بعد الأحداث التي شهدها النادي في الفترة الأخيرة وأزمة مباراته مع مصر المقاصة وتمسك رئيس النادي بالانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز في حالة عدم إعادة المباراة.

الزمالك ورينجرز بث مباشر

وسيطمح محمد حلمي المدير الفني للزمالك بإثبات جدارته لجماهير الزمالك ولمجلس الإدارة بأحقيته في قيادة سفينة الفريق الأبيض في ظل الحديث الكثير خلال الأيام الماضية عن تفكير رئيس النادي في الإطاحة به من منصبه.

يوتيوب يالا شوت مباراة الزمالك ورينجرز اليوم 12-3-2017

وسيعول الزمالك في مباراة اليوم على مجموعة قوية من اللاعبين القادرة على صناعة الفارق وقطع أكثر من نصف الطريق نحو دور المجموعات والتي في مقدمتها أحمد الشناوي وعلي جبر وطارف حامد وأيمن حفني وستانلي.

أما فريق رينجرز فسيسعى للخروج من هذه المباراة بأقل الخسائر من أجل التعويض في مباراة الإياب على ملعبه ووسط جماهيره بالرغم من تصريحات المدير الفني للفريق الساخنة بقدرته على تحقيق الفوز في مواجهة اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ورينجرز

تنقل مباراة الزمالك ورينجرز على قناة أون سبورت في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة – السابعة مساءً بتوقيت السعودية.