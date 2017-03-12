ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا

برشلونة يسقط في فخ الخسارة أمام ديبورتفيو لاكورونيا

سقط فريق برشلونة في فخ الهزيمة أمام ديبورتيفو لاكورونيا بهدفين مقابل هدف على ملعب الريازور في مباراة الجولة الـ27 من الليجا الإسبانية .

ومنح ديبورتيفو لاكورونيا فرصة ثمينة للغريم التقليدي ريال مدريد لاستعادة الصدارة من جديد، حال الفوز على ريال بيتيس اليوم على ملعبه ووسط جماهيره .

وتقدم فريق ديبورتيفو لاكورونيا بالهدف الأول عن طريق سامارتين ماتو في الدقيقة 40، ثم أدرك لويس سواريز التعادل لبرشلونة في الدقيقة 46، قبل أن يخطف برجانتينوس هدف الفوز للديبور في الدقيقة 74، لينتهي اللقاء بفوز ديبورتيفو لاكورونيا 2 – 1 .

برشلونة مهدد بفقدان صدارة الليجا

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد فريق برشلونة عند النقطة 60 في صدارة الليجا، بينما ارتفع رصيد ديبورتيفو لاكورونيا للنقطة 27 في المركز الخامس عشر.