بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا اليوم الأحد 12-3-2017 في الدوري الإسباني

بث مباشرة مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا اليوم السبت

يتطلع برشلونة لاستغلال صحوته الأخيرة وذلك عندما يحل ضيفه ثقيلا على ديبورتيفو لاكورونيا مساء اليوم الأحد 12-3-2107.

ويحتضن ملعب “ريازو” مواجهة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم “الليجا”.

مشاهد مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا

ومن المقرر أن تطلق مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا في تمام الخامسة و15 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة و15 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل برشلونة هذا اللقاء محتلا صدراة ترتيب المسابقة برصيد 60 نقطة ، بفارق نقطة وحيده عن ملاحقه ريال مدريد الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام سيلتفافيجو ، بينما يدخل الديبور هذا اللقاء في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.

برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا بث مباشر

ويسعى الفريق الكتالوني لاستغلال المعنويات المرتفعة التي حصل عليها بعد الفوز الإعجازي على باريس سان جيرمان الأربعاء الماضي ونجاحه في التأهل لربع نهائي بطولة دوري أوروبا.

ويدرك أبناء المدرب الإسباني لويس إنريكي أن مهمتم في هذه المباراة لن تكون سهلة خاصة وأنها تقام خارج ملعبهم ،بحانب رغبة الديبور في تحقيق نتيجة إيجابية.

يوتيوب يالا شوت مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا اليوم 12-3-2017

وسيفتقد برشلونة في مباراة اليوم لأفضل لاعب في المباراة السابقة نيمار دا سيلفا للإصابة ، بينما سيتواجد الثنائي المرعب ميسي وسورايز في خط الهجوم.

فيما يأمل أصحاب الأرص في تحقيق المفاجأة وحصد النقاط الثلاث للابتعاد أكثر عن فرق المؤخرة ، واستغلال عاملي الأرض والجمهور.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا

تنقل مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا على قناة بين سبورتس في تمام الخامسة و15 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة و15 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

