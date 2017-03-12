أخبار الزمالك اليوم.. الزمالك يحدد موعد عودة علي فتحي للمشاركة في المباريات

علي فتحي يشارك في مباريات الزمالك عقب نهاية فترة توقف الدوري

يعود علي فتحي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة مع الفريق الأبيض خلال مبارياته عقب فترة توقف الدوري وذلك بعد غياب طويل.

ولم يشارك فتحي مع الزمالك في أي مباراة هذا الموسم ، حيث كانت أخر مباراة شارك فيها أمام الأهلي في نهائي كأس مصر في أغسطس الماضي.

وفضل الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة محمد حلمي منح اللاعب أطول مدة ممكنة من أحل التعافي نهائيا من الإصابة التي لحقت به في الركبة والتي أجبرته للسفر إلى ألمانيا للخضوع لكشف طبي ولقضاء فترة تأهيل هناك.

ومن المنتظر أن يعتمد حلمي على اللاعب خلال مباريات الفريق المقبلة في الدوري أو في الكأس بعد تأكد تعافيه تماما من الإصابة.