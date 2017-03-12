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أخبار الأهلي اليوم.. نجم الأهلي على أعتاب الانتقال لبتروجت

كتب علي نبوي
- 12 مارس، 2017 2:26 م
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الأهلي

رحيل يقترب من بتروجت

اقترب صبري رحيل الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الانتقال إلى صفوف فريق بتروجت في نهاية الموسم الجاري.

ولم حظى رجيل بثقة حسام البدري المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي حيث فضل عليه التونسي علي معلول وحسين السيد.

ولم يشارك رحيل مع الأهلي في الدوري هذا الموسم سوى في مباراتين فقط وذلك بعد تعرض معلول للإصابة بإجهاد في العضلة الضامة في الدور الأول.

ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع مسئولو بتروجت خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل العقد.

ويرغب بتروجت في التعاقد مع اللاعب لتدعيم الجبهة اليسرى بلاعب الأهلي لقرار أسامة محمد باعتزال كرة القدم نهاية الموسم.

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