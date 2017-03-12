أخبار الأهلي اليوم.. الأهلي يستقر على استعادة لاعبه من بتروجت

الأهلي يستقر على إعادة ناصر ماهر

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إعادة ناصر ماهر لاعب فريق الشباب والمعار هذا الموسم لصفوف فريق بتروجت.

وأعير لاعب منتخب الشباب إلى بتروجت في مطلع الموسم الحالي ، لعدم حصوله على فرصة اللاعب في الفريق الأول

وقدم ناصر ماهر مستوى مميز مع فريق بتروجت حيث أبدى حسام البدري المدير الفني للأهلي إعجابه الشديد بقدرات اللاعب ومدى الاعتماد عليه في الموسم المقبل.

وأجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي اتصالا باللاعب وأخبره برغبة البدري في إعادته مرة أخرى إلى الفريق الأحمر وذلك عقب عودة اللاعب من المشاركة مع منتخب الشباب في بطولة أمم أفريقيا.