أخبار الأهلي اليوم.. كيف يرى عبد الحفيظ لقاء الإياب أمام بيدفيست؟

عب الحفيظ: مواجهة العودة صعبة ولدينا رغبة للتأهل للدور المقبل

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على صعوبة مواجهة العودة أمام بيدفيست في جنوب إفريقيا مشيرا إلى أن الفريق الجنوب أفريقي قوي ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إعلامية “مواجهة بيدفيست في مباراة الإياب ستكون في غاية الصعوبة في ظل قوة المنافس واتملاكه مجموعة مميزة من اللاعبين”.

وأضاف “نثق في قدرة فريقنا على التأهل لدور الـ16 من البطولة لوجود رغبة شديدة لدى الجميع بالتأهل لهذا الدور”.

وتابع “كان من الممكن أن ننهي مباراة الأمس بالفوز بأكثر من هدف ، ولكن اللاعبون تفننوا في إضاعة الفرص التي أتيحت لهم ولكن في النهاية هذه هي كرة القدم”.

وأتم حديثه “مباراة الإياب ستتطلب من الجميع تركيز كبير والأداء بروح عالية للتأهل للدور المقبل”.