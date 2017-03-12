عبد الحفيظ يجري اتصالا بالسفارة المصرية في جنوب أفريقيا لإنهاء ترتيبات استقبال بعثة الأهلي

عبد الحفيظ ينهي ترتيبات استقبال بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اتصالا بمسئولو السفارة المصرية في جنوب أفريقيا وذلك لإنهاء ترتيبات استقبال بعثة الأهلي.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي في السادس عشر من الشهر الجاري إلى جنوب أفريقيا من أجل خوض موادهة الإياب أمام بيدفيست.

وقام عبد الحفيظ بالاطمئنان من مسئولو السفارة على مكان إقامة الفريق، وكيفية الانتقالات وتأمين البعثة طوال مدة الإقامة، وكذلك استعلم عبدالحفيظ عن طبيعة الطقس، وملاعب التدريب.

ومن المقرر أن يسافر عبد الحفيظ رفقة سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي إلى جنوب إفريقيا في الرابع عشر من الشهر الجاريلبحث ترتيبات استقبال بعثة الأهلي قبل وصولها بـ48 ساعة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على بيدفيست بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.