الأهلي يعلن موعد سفره لجنوب أفريقيا استعداداً لبيدفيست

الأهلي يسافر قبل مواجهة بيدفيست بثلاثة أيام

قرر الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة حسام البدري السفر إلى جنوب أفريقيا يوم 16 من شهر مارس الجاري استعداداً لملاقاة بيدفيست الجنوب أفريقي.

وسيلتقي الأهلي مع بيدفيست يوم الأحد القادم في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال الأفريقي في جنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الاهلي تدريباته على أحد الملاعب الفرعية في العاصمة الجنوب أفريقية لمدة يومين، على أن يخوض مرانه الختامي على ملعب المباراة.

وأجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي عدد من الاتصالات مع مسؤولي السفارة المصرية في جنوب أفريقيا من اجل تنسيق فندق إقامة الفريق.

وحصل عبد الحفيظ على البيانات الخاصة بالفنادق وتفاصيلها بالإضافة إلى ملاعب تدريبات الاهلي في جنوب أفريقيا قبل السفر للمباراة.

وكان الاهلي قد تفوق على بيدفيست بهدف نظيف مساء امس السبت في القاهرة بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.