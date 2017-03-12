مروان محسن يعود لألمانيا من جديد

مروان محسن يطير لألمانيا بعد 5 أسابيع

يعود اللاعب مروان محسن مهاجم النادي الأهلي إلى ألمانيا من جديد بعد الانتهاء من المرحلة الاولى للعلاج الطبي والتأهيل الذي يخضع لهما.

ومن المقرر أن يتجه مروان محسن إلى ألمانيا بعد خمسة أسابيع من أجل العرض على الطبيب الألماني المسؤول عن علاجه.

ويخضع مروان محسن لفترة تأهيل وعلاج طبيعي بعد إجراءه لعملية الرباط الصليبي الذي أصيب به خلال الأسابيع الماضية بصحبة منتخب مصر.

ويؤدي مروان محسن حالياً جلسات علاج مائي وتأهيل بدني وطبيعي من أجل تقوية عضلات البطن قبل السفر إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن يخضع مروان محسن لفحص طبي في ألمانيا تحت إشراف الطبيب ماير من أجل تحديد المرحلة الجديدة من التأهيل الذي سيخضع له اللاعب.