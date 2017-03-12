تدريب قوي لثلاثي الاهلي المستبعد من مباراة بيدفيست

السولية والسيد ورحيل يخوضون تدريبات في الأهلي

خاض الثلاثي عمرو السولية، حسين السيد وصبري رحيل لاعبو النادي الاهلي تدريباً قوياً صباح اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان السولية والسيد ورحيل قد غابوا عن قائمة الأهلي لمباراة بيدفيست الجنوب أفريقي مساء أمس السبت في دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الثلاثي تدريباً قوياً صباح اليوم على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، وأنيس الشعلالي مخطط الاحمال.

وأدى الثلاثي تدريبات الكرة في الملعب وخاضوا فقرات بدنية في صالة الألعاب من اجل تجهيزهم لمواجهة العودة امام الفريق الجنوب افريقي.

وحصل لاعبو الاهلي على راحة من التدريبات اليوم الأحد، بعد ساعات قليلة من مواجهة بيدفيست، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته غداً الأثنين.

وسيلتقي الأهلي مع بيدفيست يوم الأحد القادم في جنوب أفريقيا في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لدوري الأبطال الأفريقي.