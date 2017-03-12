الأهلي يعلن موقف غالي من اللحاق بمواجهة بيدفيست

الأهلي: من الصعب أن يلحق غالي بلقاء بيدفيست القادم

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على صعوبة مشاركة اللاعب حسام غالي قائد الفريق في المباراة المقبلة أمام بيدفيست الجنوب أفريقي.

وسيلتقي الأهلي مع بيدفيست يوم الأحد القادم في جنوب أفريقيا بمباراة الإياب من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال افريقيا.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن حسام غالي يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية، مؤكداً على أن التقارير الأولية للجهاز الطبي للأهلي تشير إلى صعوبة لحاقه بالمباراة.

وكان النيجيري جونيور اجايي قد تأكد غيابه عن المباراة المقبلة في ظل معاناته من تمزق في العضلة الخلفية خلال المباراة التي أقيمت أمس السبت.

ومن المقرر أن يخضع غالي لفحوصات طبية جديدة من أجل تحديد موعد عودته للتدريبات، ومن ثم تحديد موقفه النهائي من المشاركة أمام بيدفيست.

وكان الاهلي قد نجح في التغلب على بيدفيست بهدف نظيف أمس السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال الأفريقي.