أجايي يغيب عن الأهلي في مواجهة بيدفيست

صدمة في الأهلي بعد تأكد غياب أجايي عن الأهلي

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي عن غياب اللاعب جونيور أجايي مهاجم الفريق عن المباراة التي ستجمع القلعة الحمراء مع بيدفيست الجنوب أفريقي.

وكان الاهلي قد تغلب على بيدفيست بهدف نظيف مساء أمس السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال افريقيا باستاد السلام.

وتعرض أجايي للإصابة خلال المباراة مما أدى إلى استبداله، قبل أن يخضع لفحص طبي أثبت إصابته بمزق في العضلة الخلفية.

وسيغيب أجايي عن الاهلي في مباراة العودة امام بيدفيست، حيث بات لحاقه بالمباراة صعباً للغاية في مزق معاناته من المزق وليس الشد العضلي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست يوم الاحد القادم في جنوب أفريقيا في مباراة العودة من دور الـ32 لدوري الأبطال الأفريقي.