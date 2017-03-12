أخبار برشلونة اليوم.. ألفاظ بذيئة قد تتسبب في إيقاف حكم برشلونة وباريس

حكم مباراة برشلونة وباريس مهدد بالإيقاف

أكدت تقارير إعلامية فرنسية وأسبانية عن وجود نية لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لإيقاف الألماني دينيز ايكيتين حكم مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان.

وحسب ما ذكرته صحيفة لو باريسيان الفرنسية ونقلت عنها ماركا الأسبانية، فإن الحكم الألماني تفوه بألفاظ بذيئة تجاه لاعبي باريس خلال المباراة.

وشددت الصحيفة الفرنسية على أن الاتحاد الأوروبي ينوي التحقوق في الواقعة ومن ثم إيقاف الحكم الألماني في حال ثبوت الأمر عليه.

وكان برشلونة قد حقق عودة تاريخية أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب عليه بستة أهداف لواحد في مباراة العودة من دور الـ16.

وكان باريس قد نجح في الفوز على برشلونة ذهاباً بأربعة أهداف نظيفة مما وضعه على مقربة من التأهل قبل أن يعود الفريق الكتالوني في النتيجة.