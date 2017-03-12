اخبار الزمالك

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارتي الزمالك والمصري أفريقياً

كتب أحمد إبراهيم
- 12 مارس، 2017 12:03 م
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بث مباشر .. يلا شوت مبارة الزمالك والوداد المغربى اليوم الجمعة 16-9-2016 في دورى ابطال افريقيابث مباشر .. يلا شوت مبارة الزمالك والوداد المغربى اليوم الجمعة 16-9-2016 في دورى ابطال افريقيا

الزمالك يواجه رينجرز والمصري ضيفاً على دجوليبا

يلتقي نادي الزمالك مع رينجرز النيجيري مساء اليوم الأحد على ملعب السلام في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

كما سيلتقي النادي المصري مع دجوليبا المالي على أرض الأخير ووسط جماهيره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنخستها الجديدة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك أمام رينجرز في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستبدأ مباراة المصري ودجوليبا في السابعة مساءً.

وسبق لقنوات أون سبورت ان حصلت على حقوق بث مباريات الزمالك والمصري وسموحة ذهاباً وإيابا، حيث ستنقل المباريات عبر شاشاتها.

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك أمام رينجرز، في حين ستنقل مواجهة المصري ودجوليبا عبر قناة أون بلس.

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