القنوات المفتوحة الناقلة لمبارتي الزمالك والمصري أفريقياً

الزمالك يواجه رينجرز والمصري ضيفاً على دجوليبا

يلتقي نادي الزمالك مع رينجرز النيجيري مساء اليوم الأحد على ملعب السلام في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

كما سيلتقي النادي المصري مع دجوليبا المالي على أرض الأخير ووسط جماهيره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنخستها الجديدة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك أمام رينجرز في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستبدأ مباراة المصري ودجوليبا في السابعة مساءً.

وسبق لقنوات أون سبورت ان حصلت على حقوق بث مباريات الزمالك والمصري وسموحة ذهاباً وإيابا، حيث ستنقل المباريات عبر شاشاتها.

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك أمام رينجرز، في حين ستنقل مواجهة المصري ودجوليبا عبر قناة أون بلس.