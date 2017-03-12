الزمالك يحاول إغراء أوباما لإيقاف الأهلي

الزمالك يرغب في استعادة أوباما مع الموسم الجديد

يحاول مسؤولو نادي الزمالك استعادة اللاعب يوسف إبراهيم أوباما لاعب وادي دجلة حالياً من أجل العودة للقلعة البيضاء بداية من الموسم القادم.

وتحاول إدارة الزمالك إغراء أوباما بوضعه بين اللاعبين أصحاب الفئة الثانية من العقود في نادي الزمالك من اجل الحصول على توقيعه للنادي.

وترغب إدارة الزمالك في قطع الطريق أمام الاهلي في ظل وجود أنباء متداولة حول رغبة القلعة الحمراء في التعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة.

وسبق للاعب أن تلقى اتصالات من جانب مسؤولي الأهلي من أجل استطلاع رأيه حول الانتقال للقلعة الحمراء بداية من الموسم القادم.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد أوباما مع وادي دجلة بنهاية الموسم الجاري، في ظل وجود اتفاق حول عودته إلى القلعة البيضاء من جديد.