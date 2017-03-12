بالفيديو.. إعلامي سعودي يسخر من مرتضى منصور مجدداً

وليد الفراج يسخر من مرتضى ويمنح كهربا كهدية للاتحاد

سخر الإعلامي السعودي وليد الفراج من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك بعدما أخطأ الأخير في تقدير القيمة المالية لصفقة انتقال كهربا إلى اتحاد جدة.

وكان كهربا قد نجح في قيادة اتحاد جدة للفوز بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما سجل هدف فوز الفريق على النصر في المباراة النهائية.

وأخطأ مرتضى في تقدير قيمة الصفقة، حيث قال: ” بعد هدف فوز الاتحاد على النصر فإن قيمة كهربا أصبحت 100 ألف يورو “.

ورد الفراج على حديث مرتضى، حيث قال: ” ونحن نوافق على هذا المبلغ، كلمة الرجال لا تعود، سأقوم بجمع المبلغ والتعاقد مع كهربا وإهداءه للاتحاد وجماهيره “.

وكان مرتضى منصور قد أكد على أن سعر كهربا يصل إلى 20 مليون يورو، قبل ان يطلب 100 مليون يورو بعد تسجيل اللاعب لهدف تتويج فريقه بالبطولة السعودية.