كهربا: الزمالك صنع اسمى.. والاتحاد هو مستقلبي

كهربا: أتمنى الاستمرار مع الاتحاد في الموسم القادم

أعلن اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا” مهاجم نادي الزمالك والمعار للاتحاد السعودي عن رغبته في البقاء مع الفريق الاتحادي خلال الفترة المقبلة.

ويلعب كهربا في صفوف الاتحاد مهاراً من نادي الزمالك لمدة موسم واحد فقط، حيث تنتهي فترة الإعارة بحلول فترة الانتقالات المقبلة.

ونجح كهربا في قيادة الاتحاد للفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما سجل هدف انتصار الفريق على النصر في المباراة النهائية.

وشدد كهربا على أنه يدين بالفضل لنادي الزمالك وجماهيره، مؤكداً على أن القلعة البيضاء هي التي صنعت اسمه ومنحته فرصة الاحتراف.

وأكد كهربا على أنه يتمنى أن يستكمل مسيرته مع الاتحاد، مؤكداً على أنه يشعر بالراحة والتأقلم مع النمور في البطولات السعودية.

ويرغب الاتحاد في التعاقد مع كهربا بصورة نهائية في الوقت الذي يبالغ فيه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مطالبة المالية لبيع اللاعب.