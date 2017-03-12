التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة رينجرز النيجيري

محمد حلمي يستقر على تشكيل الزمالك أمام رينجرز

استقر محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك على ملامح تشكيل فريقه في المباراة التي ستجمعه مع رينجرز النيجيري مساء اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع رينجرز مساء الأحد على ملعب السلام في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

وسيشهد تشكيل الزمالك مشاركة اللاعب أحمد أبو الفتوح في الجانب الأيسر بعدما عاد من رحلته مع منتخب مصر للشباب في كأس أمم أفريقيا بزامبيا.

كما سيعود إبراهيم صلاح وأيمن حفني للظهور مع الفريق خلال المواجهة، على أن يقود الثنائي باسم مرسي وستانلي أوهاويتشي الخط الهجومي.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك خلال المباراة من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح -إسلام جمال -علي جبر – أسامة إبراهيم

خط الوسط: طارق حامد – إبراهيم صلاح – أيمن حفني – مصطفى فتحي

خط الهجوم: ستانلي – باسم مرسي