حسام عاشور يتربع على عرش قائمة الأكثر فوزاً في القارة الأفريقية

حسام عاشور يواصل أرقامه القياسية مع الأهلي

واصل حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلسلة أرقامه القياسية مع المارد الأحمر بالبطولات الأفريقية .

عاشور يحطم رقم صخرة الأهلي

وحطم حسام عاشور رقم زميله السابق وائل جمعة أسطورة دفاعات النادي الأهلي، كأكثر اللاعبين تحقيقاً للإنتصارات بالبطولات الأفريقية مع الأهلي .

وعقب مشاركته في فوز الأهلي على بيدفيست الجنوب أفريقي اليوم، رفع حسام عاشور رصيده في قائمة الأكثر فوزاً بالمباريات الأفريقية لـ53 مباراة، بفارق فوز وحيد عن وائل جمعة .

جدير بالذكر أن عاشور حصد مع الأهلي 5 ألقاب دوري أبطال أفريقيا ولقب كأس الكونفيدرالية و5 ألقاب سوبر أفريقي .