ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أرسنال ولينكولن

أرسنال يتأهل لنصف النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق أرسنال الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه بخماسية على لينكولن سيتي اليوم السبت، في مباراة دور الثمانية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقدم أرسنال بالهدف الأول عن طريق ثيو والكوت في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، لينتهي الشوط بتقدم أرسنال بهدف نظيف .

وفي الشوط الثانية، كشر المدفعجية عن أنيابهم ودكو شباك لينكولن بأربعة أهداف أخرى أحرزهم،

أرسنال يسحق لينكولن بخماسية

وفي الشوط الثاني، أمطر أرسنال، شباك ضيفه بـ4 أهداف أخرى سجلها أوليفيه جيرو، ولوكي واترفول، بالخطأ في مرمى فريقه، وأليكسيس سانشيز، وآرون رامسي في الدقائق 53، و58، و73، و75 .

وتأهل أرسنال رفقة مانشستر سيتي، للمربع الذهبي، حيث تأهل السيتيزن، اليوم، بفوزه الثمين بهدفين نظيفين، ميدلسبره .