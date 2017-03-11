بالفيديو..سيارة بينتلي هدية عضو شرف اتحاد جدة لـ«كهربا»

عضو شرف الاتحاد يهدي كهربا سيارة فارهة

أوفى عبد الله شرف الدين العضو الشرفي لنادي اتحاد جدة السعودي، بوعده وكشف عن هديته التي سيقدمها لمحمود كهربا بعد قيادته للفريق للفوز بلقب كأس ولي العهد .

وكان كهربا قد قاد فريقه اتحاد جدة للفوز بلقب كأس ولي العهد على حساب نظيره النصر في المباراة النهائي بهدف نظيف أحرز نجم الفراعنة .

سيارة بينتلي من عضو شرف الاتحاد لكهربا

ونفذ عضو شرف الاتحاد وعده لكهربا، وأعلن عن تقديم هدية سيارة بينتلي للاعب المصري محمود كهربا بعد هدفه في النصر .

وقال “شرف الدين”: عروسة كهربا سيارة بينتلي مستنياه فى جدة مثلما وعدته فى حالة تسجيله هدف الفوز “.”.