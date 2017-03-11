البدري: حققنا فوز ثمين أمام فريق قوي والحسم في لقاء العودة

البدري يعرب عن رضاه على نتيجة لقاء بيدفيست

أعرب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه على النتيجة التي حققها الفريق اليوم أمام بيدفيست بطل جنوب أفريقيا .

وكان الأهلي دق حقق الفوز على حساب نظيره بيدفيست الجنوب أفريقي في مباراة ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا .

وأكد “البدري” في المؤتمر الصحفي أن الفوز على فريق قوي بحجم بيدفيست بهدف نظيف نتيجة جيدة، مشيراً إلى أن الحسم سكيون في لقاء العودة .

البدري: الإصابات أثرت علينا أمام بطل جنوب أفريقيا

أوضح مدرب الأحمر أن الفريق عاني من بعض الإصابات خلال المباراة والتي أثرت على مستوى الفريق، بعد خروج أجاي وحسام غالي بسبب الإصابة .

وأضاف البدري بأن بيدفيست فريق قوي يومتلك لاعبين مميزين وقاموا بإغلاق المساحات أمام لاعبي الأهلي، مشدداً على أن التأهل لم يحسم بعد .

وإختتم “البدري” حديثه مؤكداً ان الفريق قدم مستوى هجومي جيد، ولكن كان ينقصه اللمسة الأخيرة وإنهاء الهجمات بنجاح .