مدرب بيدفيست: لعبنا على الفوز وقادرون على التأهل في العودة

مدرب بيدفيست راضي عن مستوى فريقه

أعرب جافين هانت مدرب فريق بيدفيست بطل جنوب أفريقيا عن رضاه التام على المستوى الذي ظهر عليه لاعبي فريق في مباراة النادي الأهلي اليوم .

وأكد ” هانت” في المؤتمر الصحفي أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام النادي الأهلي رغم الهزيمة التي تعرض لها اليوم .

وأوضح مدرب بطل جنوب أفريقيا، أن اللاعبين ظهروا بمستوى طيب طوال المباراة، حيث نفذوا التعليمات والمطلوب منهم في اللقاء .

وأضاف هانت بأن لاعبي فريقه صغار السن ويفتقدون للخبرات، والهزيمة بهدف نظيف نتيجة ليس من الصعب تعويضها في لقاء العودة .

وتابع مدرب الفريق الجنوب أفريقي حديثه، بأنه خاض مباراة اليوم بالقاهرة بشعار الفوز وقتل المباراة من هنا، وعدم الإنتظار للقاء العودة في جنوب أفريقيا، نافياً أنه لعب على التعادل .

هانت: قادرون على التعويض في جنوب أفريقيا

وإختتم مدرب بطل جنوب أفريقيا حديثه مؤكدا، أن مباراة العودة ستقام على أرضه ووسط جماهيره، وهو ما سيسهل من موقف فريقه لتعويض فارق الهدف .