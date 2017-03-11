اخبار الاهلى

مدرب بيدفيست: لعبنا على الفوز وقادرون على التأهل في العودة

كتب وليد مجدي
- 11 مارس، 2017 9:09 م
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مدرب بيدفيست راضي عن مستوى فريقه

أعرب جافين هانت مدرب فريق بيدفيست بطل جنوب أفريقيا عن رضاه التام على المستوى الذي ظهر عليه لاعبي فريق في مباراة النادي الأهلي اليوم .

وأكد ” هانت” في المؤتمر الصحفي أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام النادي الأهلي رغم الهزيمة التي تعرض لها اليوم .

وأوضح مدرب بطل جنوب أفريقيا، أن اللاعبين ظهروا بمستوى طيب طوال المباراة، حيث نفذوا التعليمات والمطلوب منهم في اللقاء .

وأضاف هانت بأن لاعبي فريقه صغار السن ويفتقدون للخبرات، والهزيمة بهدف نظيف نتيجة ليس من الصعب تعويضها في لقاء العودة .

وتابع مدرب الفريق الجنوب أفريقي حديثه، بأنه خاض مباراة اليوم بالقاهرة بشعار الفوز وقتل المباراة من هنا، وعدم الإنتظار للقاء العودة في جنوب أفريقيا، نافياً أنه لعب على التعادل .

هانت: قادرون على التعويض في جنوب أفريقيا

وإختتم مدرب بطل جنوب أفريقيا حديثه مؤكدا، أن مباراة العودة ستقام على أرضه ووسط جماهيره، وهو ما سيسهل من موقف فريقه لتعويض فارق الهدف .

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