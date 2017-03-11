جماهير الأهلي تنتفض لـ”أبو تريكة” في مدرجات ملعب السلام

جماهير الأهلي تدعم أبو تريكة عقب مباراة بيدفيست

حرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في ملعب السلام لحضور مباراة الفريق أمام بيدفيست بطل جنوب أفريقيا على دعم الساحر محمد أبو تريكة بعد أزمته الأخيرة مع الدولة ووضعه على قوائم الإرهابيين .

وقام جماهير الاهلي الحاضرة في ملعب السلام على الهتاف بمحمد أبو تريكة عقب نهاية المباراة، رافصة حالة التعنت التي يتعرض لها اللاعب .

جماهير الأهلي تنتقد التعنت ضدهم بسبب تيشيرتات أبو تريكة

وانتقدت الجماهير قوات التأمين بسبب منعهم من إرتداء قميص محمد ابو تريكة والدخول به إلى مدرجات لعب السلام .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب نظيره بيدفيست الجنوب أفريقي بهدف نظيف في مباراة ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال .