راحة 24 ساعة في الأهلي عقب مواجهة بيدفيست

البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة من مران الغد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غداً عقب مواجهة بيدفيست الجنوب أفريقي .

ومنح البدري لاعبي النادي الأهلي راحة لمدة 24 ساعة من مران الغد الأحد، عقب مباراة بطل جنوب أفريقيا اليوم .

الأهلي يستأنف تدريباته الأثنين

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأحمر تدريباته عصر يوم الأثنين المقبل، استعداداً لمباراة العودة أمام بيدفيست .

وكان الأهلي قد حقق فوز ثمين على حساب نظيره بيدفيست الجنوب أفريقي بهدف نظيف في مباراة ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا .