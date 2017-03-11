الجماهير تهاجم أسامة نبيه: ارفع إيدك الأهلي هو سيدك

جماهير الأهلي تفتح النار على أسامة نبيه

فتحت جماهير النادي الأهلي النار على أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني، عقب ظهوره في مدرجات ملعب السلام لحضور مباراة الأهلي وبيدفست .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب فريق بديفيست بهدف نظيف في مباراة ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا .

الجماهير لأسامة نبيه: الأهلي هو سيدك

وهاجمت الجماهير الحمراء في مدرجات ملعب السلام، المدرب العام للمنتخب أسامة نبيه مرددة هتافات :” يا أسامة يا نبيه ارفع إيدك الأهلي هو سيدك”.

وكانت جماهير الأهلي قد هاجمت أسامة نبيه من قبل في مباراة السوبر الأخيرة التي أقميت في الإمارات بسبب أزمته مع حسام غالي قائد الفريق .