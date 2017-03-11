الخلفية سر خروج أجاي وغالي أمام بيدفيست الجنوب أفريقي

الإصابة تضرب أجاي أمام بطل جنوب أفريقيا

تعرض المهاجم النيجيري جونيور أجاي نجم النادي الأهلي للإصابة خلال مباراة الفريق أمام بيدفيست الجنوب أفريقي في مباراة ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا .

وخرج أجاي من المباراة، بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية، عقب تسديدته لكرة قوية أمام مرمى بيدفيست .

غالي يخرج أمام بيدفيست للإصابة

كما خرج حسام غالي قائد الفريق بسبب معاناته هو الأخر من شد في العضلة الخلفية في قدمه اليسرى، حيث حل حسام عاشور بدلاً منه .

ومن المقرر أن يخضع الثنائيلفحص طبي غداً للوقوف على التشخيص النهائي للإصابة وفترة غيابهما عن الملاعب .