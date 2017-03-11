بالصورة..بيومي فؤاد محلل رياضي على قناة الأهلي

بيومي فؤاد يظهر في مدرجات ملعب السلام

ظهر الفنان الشهير بيومي فؤاد في مدرجات ملعب السلام، حي ثحرص على الحضور لمؤازرة النادي الأهلي في مباراته أمام بيدفيست الجنوب أفريقي .

وقام بيومي فؤاد بتحليل أحداث الشوط الأول لمباراة الأهلي وبيدفيست الجنوب أفريقي بين شوطي المباراة عبر قناة النادي الأهلي .

بيومي فؤاد يحلل أحداث الشوط الأول لمباراة الأهلي وبيدفيست

وتواجد الفنان الشهير مع شادي محمد وسمير كمونة نجمي القلعة الحمراء في استوديو تحليل من داخل أرضية ملعب السلام .

وكانت نتيجة التعادل السلبي قد سيطرت على احداث الشوط الأول لمباراة الأهلي وبيدفيست .