اخبار الاهلى

بالصورة..بيومي فؤاد محلل رياضي على قناة الأهلي

كتب وليد مجدي
- 11 مارس، 2017 7:36 م
20,235
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بيومي فؤاد يظهر في مدرجات ملعب السلام

ظهر الفنان الشهير بيومي فؤاد في مدرجات ملعب السلام، حي ثحرص على الحضور لمؤازرة النادي الأهلي في مباراته أمام بيدفيست الجنوب أفريقي .

وقام بيومي فؤاد بتحليل أحداث الشوط الأول لمباراة الأهلي وبيدفيست الجنوب أفريقي بين شوطي المباراة عبر قناة النادي الأهلي .

بيومي فؤاد يحلل أحداث الشوط الأول لمباراة الأهلي وبيدفيست

وتواجد الفنان الشهير مع شادي محمد وسمير كمونة نجمي القلعة الحمراء في استوديو تحليل من داخل أرضية ملعب السلام .

وكانت نتيجة التعادل السلبي قد سيطرت على احداث الشوط الأول لمباراة الأهلي وبيدفيست .

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