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ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلي وبيدفيست الجنوب أفريقي

كتب وليد مجدي
- 11 مارس، 2017 7:27 م
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شوط أول سلبي بين الأهلي وبيدفيست

سيطرت نتيجة التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي وبيدفيست بطل جنوب أفريقيا في مباراة ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا .

وفشل الأهلي في زيارة شباك بطل جنوب أفريقيا طوال الـ45 دقيقة ، حيث نجح الفريق الجنوب أفريقي في غلق المساحات أمام مفاتيح لعب المارد الأحمر .

الأهلي يفشل في زيارة شباك بيدفيست

وكانت أخر فرص النادي الأهلي في الدقيقة 25، ، والتي أتيحت لمؤمن زكريا لاعب الأهلي ، حيث تهيأت له كرة داخل منطقة الجزاء، بعد “دربكة”، ولكنه سددها خارج المرمى تمامًا.

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