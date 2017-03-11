ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلي وبيدفيست الجنوب أفريقي

شوط أول سلبي بين الأهلي وبيدفيست

سيطرت نتيجة التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي وبيدفيست بطل جنوب أفريقيا في مباراة ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا .

وفشل الأهلي في زيارة شباك بطل جنوب أفريقيا طوال الـ45 دقيقة ، حيث نجح الفريق الجنوب أفريقي في غلق المساحات أمام مفاتيح لعب المارد الأحمر .

الأهلي يفشل في زيارة شباك بيدفيست

وكانت أخر فرص النادي الأهلي في الدقيقة 25، ، والتي أتيحت لمؤمن زكريا لاعب الأهلي ، حيث تهيأت له كرة داخل منطقة الجزاء، بعد “دربكة”، ولكنه سددها خارج المرمى تمامًا.