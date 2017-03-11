البدري يختار بدلاء الأهلي أمام بيدفيست

حسام البدري يختار بدلاء الأهلي في اللقاء الأفريقي الأول

قرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي اختيار سبعة لاعبين للتواجد على مقاعد البدلاء خلال المباراة التي ستجمعه مع بيدفيست الجنوب أفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست على ملعب السلام في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري ابطال أفريقيا.

ويتواجد محمد الشناوي على مقاعد بدلاء الأهلي، في الوقت الذي تم فيه استبعاد أحمد عادل عبد المنعم من قائمة المباراة النهائية.

وسيتواجد الثنائي أحمد حمودي وسليماني كوليبالي على مقاعد بدلاء الأهلي في المباراة، إلى جانب عماد متعب الذي سيكون ثنائياً بديلاً مع الإيفواري.

وكان حسام البدري قد قرر اصطحاب جميع لاعبي الأهلي في معسكر الفريق استعداداً للمباراة، قبل أن يختار تشكيل الأساسي والبديل.

وتتكون مقاعد بدلاء الأهلي في المباراة من:

محمد الشناوي، محمد نجيب، احمد حمودي، وليد سليمان، عماد متعب، سليماني كوليبالي، حسام عاشور.