الأهلي يسمح بتواجد ذوي الاحتياجات الخاصة في ملعب بيدفيست

الأمن يخصص موقعاً لذوي الاحتياجات الخاصة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيدفيست

قرر أمن النادي الأهلي السماح لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل ارض ملعب السلام لمتابعة مباراة الفريق أمام بيدفيست الجنوب أفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست مساء اليوم السبت على ملعب السلام في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال افريقيا.

وسمح أمن القلعة الحمراء بتواجد عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة على كراسي متحركة في إطار الملعب بعد تخصيص قوات الأمن موقعاً لهم في الملعب.

ويعد وجود ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار ملعب المباراة تقليداً متبعاً من جانب النادي الأهلي في الفترة الأخيرة حرصاً منه على تواجدهم في المباريات.