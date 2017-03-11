بالفيديو.. الأهلي بدون حافلته الجديدة قبل مواجهة بيدفيست

الحافلة الجديدة للأهلي لم تظهر قبل مواجهة بيدفيست

توجه لاعبو النادي الأهلي إلى ملعب السلام استعداداً لملاقاة بيدفيست الجنوب أفريقي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وسيلتقي الأهلي مع بيدفيست الجنوب افريقي على ملعب السلام في السادسة من مساء اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال افريقيا.

ولم تظهر الحافلة الجديدة للأهلي أثناء توجه الفريق إلى ملعب المباراة، حيث ظهرت الحافلة السابقة المعتادة، والتتي تتبع أحدى شركات النقل.

وغابت الحافلة الجديدة للأهلي عن الظهور أثناء انتقال لاعبي الفريق في ظل وجود بعض التعديلات التي تجريها الشركة الراعية عليها في الفترة الحالية.

ومن المقرر أن ينتقل لاعبي الأهلي بالحافلة الجديدة بداية من المباراة المقبلة للفريق في الدوري المصري مطلع شهر أبريل القادم.