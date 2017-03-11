التشكيل الرسمي للأهلي في مواجهة بيدفيست

البدري يعلن تشكيل الأهلي في مواجهة بيدفيست الجنوب أفريقي

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل الفريق في مواجهة بيدفيست الجنوب أفريقي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر البدري الدفع بأحمد فتحي إلى جانب حسام غالي في وسط الملعب، على أن يتواجد حسام عاشور على مقاعد البدلاء خلال اللقاء.

وينوي البدري الدفع بعمرو جمال في الخط الهجومي للأهلي وحيداً، مع تواجد الثنائي جونيور أجايي ومؤمن زكريا على الجناحين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست في السادسة من مساء السبت في استاد السلام في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لدوري الأبطال الأفريقي.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول – سعد سمير – أحمد حجازى – محمد هاني.

خط الوسط: أحمد فتحي – حسام غالي – مؤمن زكريا – عبدالله السعيد – جونيور اجايي.

خط الهجوم: عمرو جمال.