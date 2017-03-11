ميدو يشن هجوماً قوياً على الزمالك بسبب رمضان صبحي

ميدو: ما قاله رمضان صبحي لا يجب أن يمر مرور الكرام

علق أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لنادي وادي دجلة على تصريحات رمضان صبحي جناح ستوك سيتي الحالي والأهلي السابق.

وكان رمضان صبحي قد تطرقت للحديث عن اختباره في نادي الزمالك من أجل الانضمام له في مرحلة الناشئين، مؤكداً على رفض المسؤولين له بحجة عدم قدرته على لعب الكرة.

وتحدث ميدو عن الواقعة مؤكداً على ضرورة التحقيق بشأن الأمر ومعرفة المدرب المتسبب في عدم تواجد رمضان صبحي مع الزمالك في مرحلة الناشئين.

وأضاف ميدو بأن منظومة الاختبارات في الأندية المصرية يجب أن يتم تغير طريقتها، مشدداً على أن الطرق المتبعة حالياً تهدر العديد من المواهب نظراً لضيق الوقت وكثرة اللاعبين.

وطالب ميدو بضرورة فتح تحقيق في الواقعة، مؤكداً على أن ما قاله رمضان صبحي لا يجب أن يمر مرور الكرام، ومشدداً على ضرورة الكشف عن المتسبب في الأمر.