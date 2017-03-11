اخبار الاهلى

ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الأهلي وبيدفيست الجنوب أفريقي

كتب أحمد إبراهيم
- 11 مارس، 2017 8:22 م
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الأهلي ينتزع فوزاً صعباً على حساب بيدفيست

انتزع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزاً صعباً على حساب نظيره بيدفيست الجنوب أفريقي بهدف نظيف في مباراة ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا .

وسيطرت نتيجة التعادل السلبي على أحداث الـ45 دقيقة الأولى، حيث فشل كلا الفريقين في زيارة شباك الأخر طوال الشوط الأول .

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وفي الشوط الثاني، خطف أحمد حجازي مدافع الفريق هدف الفوز في الدقيقة 57 برأسية حولها اللاعب في الشباك من ركلة ركنية .

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وبيدفيست في جوهانسبيرج يوم 19 مارس الجاري .

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