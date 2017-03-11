بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيدفيست 11-3-2017

بث مباشر مباراة الأهلي وبيدفيست

يخوض النادي الأهلي مباراة قوية وهامة مساء اليوم السبت أمام فريق بيدفيست الجنوب أفريقي في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيدفيست على ملعب السلام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة – السابعة مساءً بتوقيت السعودية- بدوري الأبطال الأفريقي.

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يرغب النادي الأهلي في تحقيق فوزاً مريحاً على بيدفيست في مباراة الذهاب من أجل التوجه إلى جنوب أفريقيا لخوض لقاء العودة بأريحية تامة.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وبيدفيست مطلع الأسبوع القادم في جنوب أفريقيا، ليتأهل المنتصر إلى دور المجموعات من البطولة.

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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تغيير نظام بطولة دوري أبطال افريقيا لينطلق دور المجموعات لها بداية من دور الـ16 مباشرة وهو ما يختلف عن البطولات السابقة.

وكان النظام السابق لدوري أبطال أفريقيا ينص على خروج المغلوب من دوري الـ32 والـ16، على أن تنطلق مباريات دور المجموعات من دوري الثمانية.

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يتطلع الأهلي لمواصلة سلسلة انتصاراته التي بدأها في الدوري المحلي، وذلك مع بداية مشواره الأفريقي بمواجهة ممثل جنوب أفريقيا.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز خلال مبارياته الأخيرة بالدوري المصري ليواصل تربعه على صدارة المسابقة، آملاً في بداية مشواره الأفريقي بانتصار جديد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيدفيست

ستنقل قناة النادي الأهلي مباراة الفريق أمام بيدفيست بشكل خاص وحصري بعدما حصلت على حقوق بث اللقاء منفردةً.