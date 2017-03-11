منع “قميص أبو تريكة” من الدخول في مبارة الأهلي وبيدفيست

الأمن يمنع جماهير الأهلي من الدخول لملعب السلام بسبب أبو تريكة

قررت قوات الأمن المسؤولة عن ملعب السلام منع جماهير النادي الأهلي من الدخول لمتابعة المباراة التي ستجمع الفريق الأحمر مع بيدفيست الجنوب أفريقي بدوري ابطال أفريقيا.

وتوافد عدد من جماهير النادي الأهلي على ملعب السلام من أجل حضور المباراة قبل ساعات من انطلاقها، حيث ارتدى عدداً منهم قمصان تحمل صورة أو رقم أبو تريكة.

وكان أبو تريكة قد صدر ضده قراراً بتتبع الوصول من أجل القبض عليه بعد اتهامه بتمويل جماعة الإخوان المسلمين، مما آدى لعدم قدرته على حضور جنازة والده المتوفي.

ومنعت قوات الأمن جماهير الأهلي التي ترتدي القمصان أو الأرقام الخاصة بأبو تريكة من دخول الملعب على الرغم من حملهم للتذاكر الخاصة بالمباراة.

ويشهد محيط استاد السلام كثافة أمنية عالية لتأمين المباراة الأولى للأهلي في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الجاري.