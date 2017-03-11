حراسة أمنية خاصة للاعبي الأهلي

تشديد أمني حول فندق إقامة الأهلي قبل لقاء بيدفيست

قررت الجهات الأمنية تشديد إجراءات الأمن حول فندق إقامة النادي الأهلي في مصر الجديدة قبل ساعات قليلة من المباراة التي ستجمع الفريق مع بيدفيست الجنوب أفريقي.

وسيلتقي الأهلي مع بيدفيست في السادسة من مساء اليوم السبت على ملعب السلام في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد عدد من جماهير النادي الأهلي حول فندق الإقامة من أجل مؤازرة لاعبي الفريق قبل توجههم إلى ملعب السلام لخوض المباراة بساعات قليلة.

وعززت قوات الأمن من عددها في محيط فندق الإقامة منعاً لوجود أي احتكاك بين الجماهير واللاعبين من أجل التيسير على حافلة الفريق للوصول إلى ملعب المباراة.

ويرغب الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة بيدفيست قبل التوجه إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة العودة الأسبوع القادم في البطولة الأفريقية.