“البرد” يضرب لاعبي الأهلي قبل مواجهة بيدفيست

طبيب الأهلي يتدخل لإنقاذ لاعبي الأهلي قبل مواجهة بيدفيست

تدخل خالد محمود طبيب النادي الأهلي لإنقاذ لاعبي الفريق قبل المباراة التي ستجمع الفريق ببيدفيست الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

وأدى تقلب الطقس وإنخفاض درجات الحرارة لإصابة عدد من لاعبي الأهلي بنزلات برد، مما يهدد مشاركتهم في المباراة التي تقام مساء اليوم السبت.

وقرر خالد محمود منح لاعبي الأهلي الأندوية والمسكنات لمقاومة نزلات البرد التي تعرضوا لها من أجل القدرة على المشاركة في المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست في السادسة من مساء السبت على ملعب السلام في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن لاعبي الأهلي سيصلون إلى ملعب المباراة في تمام الرابعة عصراً من مساء اليوم، وذلك بحسب الاتفاق الذي تم في الاجتماع الفني.