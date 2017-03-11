أخبار الزمالك اليوم.. محمد حلمي يطالب لاعبي الزمالك بفوز مطمئن على رينجرز

محمد حلمي يطالب لاعبي الزمالك بفوز كبير على رينجرز

طالب محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتخقيق فوز كبير على ضيفه رينجرز النيجيري في المباراة التي ستجمع بين الفريقين غدا.

ويواجه الزمالك ضيفه بيدفيست في المباراة التي ستقام غدا في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام على ستاد السلام.

وعقد حلمي مع لاعبيه جلسة طالبهم خلالها باستغلال التراجع في نتائج الفريق النيجيري في الدوري المحلي وتحقيق فوز كبير وقطع شوط كبير للتأهل للدور المقبل.

ووعد لاعبو الزمالك الجهاز الفني ببذل أقصى جهد لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير التي ستحضر لمؤازرة الفريق في المباراة.