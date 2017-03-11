بالفيديو.. مرتضى منصور: الأهلي ارتكب خطأ إداري يُبطل مسابقة الدوري هذا الموسم

مرتضى منصور: الأهلي أشرك 4 لاعبين أجانب وهو خطأ يبطل المسابقة

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن النادي الأهلي ارتكب خطأً إداريا فادحاً يستوجب إبطال مسابقة الدوري المصري لهذا الموسم.

وتنص لائحة مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم على إشراك 3 لاعبين أجانب ، وهو ما تسمح به لائحة المسابقة ، بينما يرى رئيس الزمالك أن الأهلي أشرك أربعة لاعبين.

وكان الزمالك قد أعلن انسحابه من مسابقة الدوري الممتاز ، بعدما رفضت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة الفريق الأبيض أمام مصر المقاصة وذلك بعد تغاضي جهاد جريشة عن اختساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأبيض نتيجة لمس أحمد سامي مدافع مصر المقاصة للكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه.

وقال منصور خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” : “الأهلي ارتكب خطأ فاده وقام بإشراك أربعة لاعبين أجانب وهم جون أونطوي وعلي معلول وجونيور أجاي وسليماني كوليبالي وهو ما يبطل المسابقة”.

وأضاف “اتحاد الكرة قام بفتح الاستبدال في يناير وهو ما لم يكن موجود ضمن لائحة المسابقة قبل بداية الدوري”.