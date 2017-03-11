تقرير.. 5 لاعبين مرشحين للانضمام لمعسكر الفراعنة استعدادا لودية توجو

مرعي والشيخ وجمال وهاني والونش أبرز اللاعبن المرشيحن للانضمام لمنتخب مصر

مع اقتراب انطلاق مسعكر منتخب مصر الذي يستعد خلاله لخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب توجو استعدادا لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019.

ونظرا لظهور أكثر من لاعب مميز مع فريقه في مسابقة الدوري هذا الموسم ، فإن أنظار الأرجنتيني هيكتور كوبر ستتجه إيهم لضمهم لقائمة الفراعنة لخوض هذه المباراة ، لتعويض النقص الذي يعاني منه وتحديدا في مركز خط الهجوم بعد إصابة مروان محسن بقطع في الرباط الصليبي بجانب عدم الاستفادة من بعض العناصر التي انضمت خلال الفترة السابقة.

ويرصد “أخبار الأهلي” في هذا التقرير أبرز 5 لاعيين مرشحين للانضمام لمعسكر المنتخب المقبل الذي سيبدء في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

1- عمرو مرعي

مهاجم فريق إنبي وأحد أبزر المهاجمين في الدوري المصري حيث نجح اللاعب في لفت الأنظار إليه منذ انتقاله إلى الفريق البترولي قادما من الداخلية ، ليضع نفسه واحدا من أفضل المهاجمين الذين برزوا في الدوري هذا الموسم.

وطالب الكثير من الخبراء والنقاد الرياضيين بضرورة ضم اللاعب لصفوف المنتخب في أقرب فرصة وبالتالي فإن معسكر الفراعنة المقبلة ربما يشهد ضم اللاعب.

2- أحمد الشيخ

أفضل لاعب في الدوري المصري هذا الموسم بلا منازع ن حيث نجح في العودة سريعا إلى التألق مرة أخرى بعدما أعير لمصر المقاصة قادما من الأهلي ، ليبرز اللاعب بشكل كبير.

وسيكون الشيخ مرشحا بقوة للانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل حيث يحتل صدارة هدافين الدوري الممتاز برصيد 11 هدف.

3- عمرو جمال

عاد بقوة عمرو جمال في المباريات الأخيرة للظهور بشكل جيد مع الأهلي حيث نجح في قيادته لتحقيق الفوز في أخر مباراتين أمام كلا من وادي دجلة وأمام الداخلية في كأس مصر.

وأصبح اللاعب محط أنظار الجهاز الفني للفراعنة مرة أخرى ، حيث يعد من العناصر التي كان يعتمد عليها كوبر في السابق لكن تراجع عن مستواه أبعده عن منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا بالجابون.

4- محمد هاني

نجح محمد هاني في لفت الأنظار إليه في الدوري هذا الموسم حيث أشاد به جميع الخبراء والنقاد الرياضيين وبالمستوى المتطور للاعب من مباراة إلى أخرى ليطالب البعض بضرورة انضمامه للمنتخب في المعسكر المقبل.

هاني أجبر الجميع على الإشادة به بعدما حجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي في مركز الظهير الأيمن بعد الاعتماد على أحمد فتحي في خط الوسط ، ليكون أمر انضمامه للمنتخب قريبا جدا.

5- محمود حمدي “الونش”

ظهر مدافع الزمالك بشكل قوي مع فريقه في المباريات السابقة ونجح في حجز مكان أساسي له في تشكيل الفريق الأبيض لكن خطأه في مباراة الإنتاج الحربي ، جعل محمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض يستبعده من حساباته في المباريات الأخيرة.

وبالرغم من استبعاد حلمي للاعب إلا أن الجهاز الفني للمنتخب لديه قناعات بقدرات اللاعب وإمكانيته على تعويض غياب أي مدافع لذلك فإنه بات قريبا من الانضمام لصفوف الفراعنة.