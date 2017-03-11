عصام عبد الفتاح: الحكام شماعة الفاشلين

عبد الفتاح: التحكيم الحلقة الأضعف في الكرة المصرية

شن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام هجوما عنيفا على نادي الزمالك ورئيسه وذلك على خلفية الخلاف الموجود بينهم بسبب مباراة الفريق الأبيض أمام مصر المقاصة الأخيرة.

ويسود جوا من التوتر هذه الأيام بين الزمالك ولجنة الحكام بسبب قيام مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بفتح النار على الحكام عقب خطأ جهاد جريشة الواضح في مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة والتي حمر خلالها أبناء محمد حلمي من ركلة جزء صحيحة.

وقال عبد الفتاح خلال تواجده ببرنامج “القاهرة أبو ظبي” والذي يذاع عبر فضائية “أون سبورت” :”الحكام شماعة الفاشلين ، هناك حملة شرسة على الحكام الذين هم أنظف وأشرف الناس في مصر”.

وأضاف “التحكيم هو المنظومة الأضعف في الكرة المصرية ، وأي فشل يتم توجيه أصابع الاتهام إلى الحكام مباشرة”.