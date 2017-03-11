أخبار الأهلي اليوم.. الأهلي يستقر على خليفة محمد هاني

حسين الشحات بديلا لمحمد هاني في الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري على ضرورة التعاقد مع حسين الشحات لاعب مصر المقاصة لتعويض رحيل محتمل لمحمد هاني.

وظهر محمد هاني بشكل مميز مع الأهلي هذا الموسم حيث نجح اللاعب في حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق الأحمر في مركز الظهير الأيمن بعدما دفع البدري بأحمد فتحي في خط الوسط.

ولفت هاني الأنظار إليه حيث أصبح اللاعب مرشحا بقوة للانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل استعدادا لخوض ودية توجو في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وأبدى حسام البدري المدير الفني للأهلي إعجابه الشديد بحسين الشحات لاعب المقاصة حيث أوصلى لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء بضرورة التعاقد معه في الصيف المقبل لاحتمالية رحيل محمد هاني والذي أكد وكيل أعماله نادر شوقي في أكثر من تصريح سعيه للحصول على عقد احتراف أوروبي للاعب في الصيف المقبل.